Аллергия отступит: как комфортно пережить цветение

В период цветения страдает очень большое количество людей, среди них как дети, так и взрослые, аллергия мало кого обходит стороной. Если вы аллергик, избежать ее очень сложно, только если вовсе не уехать из определенного места в период цветения. Однако можно минимизировать проявления аллергии, об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

© unsplash

Защита на улице и очиститель воздуха дома

На улице нужно особенно ответственно следить за мерами предосторожности.

«Носите солнцезащитные очки, маску и кепку для защиты от пыльцы, особенно в ветреную погоду!», — говорит Павел.

Дома также не стоит забывать о цветении, ведь мы регулярно открываем окна, а вместе с этим в дом попадает пыльца растений.

«Установите дома очиститель с НЕРА-фильтром, особенно около спального места», — рекомендует эксперт.

Влажная уборка и проветривание

Пыльца, которая попадает в дом, естественно, не испаряется, а оседает на поверхностях дома.

«Проводите ежедневную влажную уборку помещений для удаления аллергенов с поверхностей, также проветривайте комнаты в прохладное время суток, когда концентрация пыльцы минимальна и после дождя», — говорит аллерголог.

Это необходимо делать регулярно, если есть возможность, можно даже несколько раз в день.

После каждой прогулки

Сразу принимайте душ и меняйте одежду после возвращения домой, чтобы смыть пыльцу.

«Если у вас есть собака, то после прогулки мойте ее полностью, а не только лапы. Каждый член семьи, кто приходит домой, должен также (минимум) мыть руки, смывать пыльцу с лица и головы. Ежедневно используйте изотонический раствор для промывания полости носа после сна и прогулок», — объясняет иммунолог.

Не пренебрегайте этими правилами, даже если иногда бывает лень, ведь ваше состояние может ухудшаться, особенно в период активного цветения.

Диета и контроль стресса

Павел советует исключить из рациона продукты, вызывающие перекрестные аллергические реакции:

при аллергии на деревья — орехи, мед, яблоки, морковь, груши.

на злаки — мучные изделия, солод, крупы.

на сорняки — дыню, арбуз, подсолнечное масло.

Также старайтесь избегать стрессовых ситуаций на работе и дома, так как они могут усиливать аллергические реакции.

Регулярный осмотр и медикаментозная поддержка

Посещайте аллерголога или отоларинголога для контроля состояния и своевременного выявления обострений. Если симптомы появились впервые — обратиться первично можно к аллергологу, а если повторяются каждый год — спланируйте тактику лечения заранее и ведите дневник симптомов.

«В период обострения не сдавайте, пожалуйста, "море" анализов, поскольку и так понятно, что у вас аллергия, а в период обострения получить достоверные результаты не получится», — резюмирует аллерголог.

Лучше сэкономить домашний бюджет, а все сделать планово через месяц после исчезновения симптомов. Не менее важно подготовить необходимые препараты к началу сезона цветения по рекомендации врача.