Обмануть мозг: как нужно есть, чтобы похудеть

В наше время проблема лишнего веса стала весьма актуальной. Многие люди сталкиваются с трудностями контроля своего питания и регулярно переедают. Однако, профессор психологии Ричард Уайзман предлагает простой и эффективный способ справиться с этой проблемой.

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Обмануть мозг

Уайзман объясняет, что смена ведущей руки во время приема пищи может обмануть мозг и помочь контролировать количество съеденного. Исследования показали, если правша будет держать столовые приборы в левой руке, а левша — в правой, процесс принятия пищи затянется. Это создаст иллюзию большой порции пищи, что поможет удовлетворить ощущение голода.

Психологическое насыщение

Однако, не только смена рук может помочь в контроле количества съеденного. Уайзман отмечает, что многие люди едят, занимаясь другими делами — за работой, чтением или просмотром телевизора. В таких случаях, мы не замечаем чувства насыщения и продолжаем есть больше, чем нужно. Поэтому, чтобы достичь психологического насыщения, профессор рекомендует обратить внимание на процесс приема пищи. Он советует смотреть на себя в зеркало во время еды, чтобы мозг зафиксировал, что мы действительно едим.