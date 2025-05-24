Как уберечь ребенка от педикулеза на летнем отдыхе

Педикулез — заболевание, вызванное специфическим паразитированием на человеке вшей. Вши — это мелкие кровососущие насекомые без крыльев, которые питаются кровью человека. Как защититься от педикулеза и защитить от него ребенка на летнем отдыхе, «Вечерней Москве» рассказала педиатр-гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Евгения Овчинникова.

© unsplash

Особенности заболевания

Она объяснила, что самым частым возбудителем педикулеза является головная вошь. Она обитает и размножается в волосистой части головы, особенно на висках, затылке и темени. Также возможно возникновение смешанного педикулеза, когда одновременно присутствуют головные и платяные вши.

«Заражение происходит при тесном контакте с человеком, больным педикулезом, например, при общении детей в детских садах и лагерях отдыха, в переполненном транспорте, в местах массового скопления людей, а также при использовании общих предметов — головных уборов, расчесок, одежды, постельных принадлежностей», — отметила Овчинникова.

Меры профилактики

Не позволяйте ребенку использовать чужие расчески, полотенца, шапки, наушники, заколки, резинки для волос, так как через эти предметы могут передаваться вши.

Регулярно осматривайте волосы и одежду детей, посещающих детские учреждения.

После каникул и пребывания детей в оздоровительных учреждениях особенно бдительно осмотрите голову ребенка.

Будьте внимательны при осмотре постельных принадлежностей во время путешествий.

Современные средства от педикулеза помогут справиться с этой проблемой.

Мифы

Самым распространенным мифом о педикулезе является представление, что педикулез чаще встречается у людей не следящих за гигиеной, лиц без определенного места жительства, но это заболевание может возникнуть у любого человека с одинаковой вероятностью, пояснила эксперт.

Второй миф: педикулез передается от животных. Действительно у животных тоже бывают вши, но они не паразитируют на людях. Заражение возможно только от человека к человеку.

Еще один миф, что нужно сбривать волосы, или препараты для обработки от вшей ядовиты для человека.

«Достаточно хорошо вычесать все личинки с волос, для этого существуют специальные мелкие гребни и они, как правило, входят в комплект препарата для обработки. Просто на волосах более коротких это сделать, конечно, проще. Но если набраться терпения, волосы любой длины и густоты можно вычесать. А современные препараты безопасны для кожи головы и эффективно уничтожают паразитов и их личинок», — добавила врач.

В России существует большое количество детских летних лагерей, в которые можно отправить ребенка отдыхать. В 2025 году они примут более 40 тысяч детей, причем в некоторые из них можно попасть бесплатно. О том, какими способами можно оформить бесплатную путевку в летний лагерь для ребенка, — в материале «Вечерней Москвы».