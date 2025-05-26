Названы витамины и минералы, которые нужно сочетать для их лучшего усвоения

Некоторые питательные вещества при приёме вместе действуют эффективнее, чем по отдельности. Диетологи рассказали, какие добавки нужно поэтому принимать одновременно.

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Железо и витамин С. По словам диетолога Кинги Портик-Гамбс, витамин С преобразует железо в более усваиваемую форму и противодействует веществам, которые мешают усвоению этого минерала. К примеру, одно исследование продемонстрировало, что употребление богатой железом пищи 1000 мг витамина С увеличило усвоение железа с 0,8 до 7,1%.

Витамин D и кальций. Как показывают исследования, люди со здоровым уровнем витамина D намного эффективнее усваивают кальций. Также и кальций, и витамин D нужны для крепких костей.

Магний и витамин D. Магний нужен ферментам в печени и почках, чтобы преобразовывать витамин D в активную форму. Лиза Эндрюс, магистр педагогических наук, сертифицированный диетолог, отмечает, что эти питательные вещества способны влиять друг на друга. Согласно недавнему исследованию, они играют роль в чувствительности к инсулину и помогают улучшить контроль сахара в крови.

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