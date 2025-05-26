В чем польза и вред соков, компотов и морсов

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и врач-диетолог Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово и ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Стеценко объяснили различия между популярными напитками.

Сок получают путем отжима спелых плодов овощей или фруктов. Такие напитки бывают свежевыжатыми, пастеризованными или восстановленными из концентрата.

Свежие соки богаты витаминами и минералами, которые быстро усваиваются организмом. Их рекомендуют включать в диету для нормализации холестерина и при обострении подагры. Однако свежевыжатые соки содержат фруктовые кислоты и натуральный сахар, которые могут раздражать слизистую желудка и вызывать скачки сахара в крови, поэтому их не стоит пить натощак, особенно людям с заболеваниями ЖКТ. Кроме того, при отжиме удаляется клетчатка, важная для чувства насыщения. Чтобы сохранить клетчатку, лучше выбирать соки с мякотью.

Морс готовят из ягод: клюквы, брусники, смородины, вишни, ежевики. Ягоды перетирают, заливают водой и варят несколько минут. Калорийность морса зависит от количества добавленного сахара или меда, но в целом это диетический напиток, который даже используют для разгрузочных дней.

Морс мягко воздействует на организм, не раздражая слизистую, и обладает полезными свойствами. Например, клюквенный помогает при гипертонии и заболеваниях мочеполовой системы. Но следует помнить, что морсы противопоказаны детям до 6 месяцев из-за риска возникновения у них аллергии.

Компот – это напиток, приготовленный из фруктов, ягод или сухофруктов, сваренных в сиропе или воде. При варке часть витаминов разрушается: более 80% витамина Е, 90% витамина С и почти вся фолиевая кислота. Чтобы сохранить больше полезных веществ, фрукты лучше закладывать в уже кипящую воду.

Компоты утоляют жажду, укрепляют иммунитет и улучшают обмен веществ. Напиток из сухофруктов помогает повысить работоспособность и нормализовать пищеварение.

Однако отвар из кислых ягод, таких как красная смородина, вишня, клюква, крыжовник и ежевика, может вызвать неприятные ощущения у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, компот является достаточно калорийным напитком из-за добавленного сахара, поэтому людям с сахарным диабетом рекомендуется употреблять его несладким или использовать низкокалорийные заменители.