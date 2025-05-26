Волгоградцам рассказали о пользе и вреде соков, компотов и морсов

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Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и врач-диетолог Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово и ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Стеценко объяснили различия между популярными напитками.

В чем польза и вред соков, компотов и морсов
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Сок получают путем отжима спелых плодов овощей или фруктов. Такие напитки бывают свежевыжатыми, пастеризованными или восстановленными из концентрата.

Свежие соки богаты витаминами и минералами, которые быстро усваиваются организмом. Их рекомендуют включать в диету для нормализации холестерина и при обострении подагры. Однако свежевыжатые соки содержат фруктовые кислоты и натуральный сахар, которые могут раздражать слизистую желудка и вызывать скачки сахара в крови, поэтому их не стоит пить натощак, особенно людям с заболеваниями ЖКТ. Кроме того, при отжиме удаляется клетчатка, важная для чувства насыщения. Чтобы сохранить клетчатку, лучше выбирать соки с мякотью.

Морс готовят из ягод: клюквы, брусники, смородины, вишни, ежевики. Ягоды перетирают, заливают водой и варят несколько минут. Калорийность морса зависит от количества добавленного сахара или меда, но в целом это диетический напиток, который даже используют для разгрузочных дней.

Морс мягко воздействует на организм, не раздражая слизистую, и обладает полезными свойствами. Например, клюквенный помогает при гипертонии и заболеваниях мочеполовой системы. Но следует помнить, что морсы противопоказаны детям до 6 месяцев из-за риска возникновения у них аллергии.

Компот – это напиток, приготовленный из фруктов, ягод или сухофруктов, сваренных в сиропе или воде. При варке часть витаминов разрушается: более 80% витамина Е, 90% витамина С и почти вся фолиевая кислота. Чтобы сохранить больше полезных веществ, фрукты лучше закладывать в уже кипящую воду.

Компоты утоляют жажду, укрепляют иммунитет и улучшают обмен веществ. Напиток из сухофруктов помогает повысить работоспособность и нормализовать пищеварение.

Однако отвар из кислых ягод, таких как красная смородина, вишня, клюква, крыжовник и ежевика, может вызвать неприятные ощущения у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, компот является достаточно калорийным напитком из-за добавленного сахара, поэтому людям с сахарным диабетом рекомендуется употреблять его несладким или использовать низкокалорийные заменители. 

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Наталья Круглова
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