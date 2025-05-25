Диетолог объяснила, как похудеть без вреда для здоровья

Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова рассказала, как похудеть без вреда для здоровья.

В интервью изданию NEWS.ru она заявила, что в этом помогут осознанный подход к питанию и разумный дефицит калорий.

Так, по словам специалиста, помощниками при снижении и поддержании веса являются функциональные продукты, богатые витаминами и минералами.

«Альтернативой ограничениям, – пояснила она, должен стать осознанный подход к питанию и разумный дефицит калорий. – А восполнить недостаток полезных веществ при общем дефиците калорий в рационе помогут функциональные продукты».

Такие продукты, добавила Давлекамова, являются незаменимыми помощниками при снижении и поддержании веса без ущерба для здоровья, так как обладают повышенным содержанием витаминов и минералов.

«Качество пищи должно превалировать над подсчётом калорий. Поэтому выбирайте цельные, минимально обработанные продукты, богатые питательными веществами», – резюмировала руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества.

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