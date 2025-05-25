Чем можно заменить утренний кофе

Утро не всегда начинается с кофе. Существует много альтернативных способов взбодриться утром.

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Цикорий

Если вам нравится вкус кофе, то цикорий является самой достойной заменой этому напитку. Напитки из цикория считаются полезными, в них содержится инулин, который помогает работе пищеварительной системы и улучшению обмена веществ. Кофеина в цикории нет, а бодрящий эффект достигается благодаря большому количеству витамина B.

Зеленый чай и темный шоколад

Каждый из этих продуктов сам по себе является бодрящим, но вместе зеленый чай и темный шоколад дают мощный энергетический эффект. В зеленом чае содержится меньше кофеина, чем в кофе, зато в нем есть природные антиоксиданты кахетины, которые дают сильный заряд бодрости. Темный шоколад тоже является источником энергии и в нем содержатся флавоноиды (антиоксиданты).

Какао

Какао – не только вкусный напиток родом из детства. В какао-порошке содержится множество полезных веществ, таких как магний, кальций, цинк, железо и калий. А кофеина – всего 5 мг. Также в какао содержатся те же природные антиоксиданты, что и в зеленом чае.

Имбирный напиток

Напиток из свежего имбиря не только бодрит, еще он является великолепным средством от простудных заболеваний. В нем содержатся витамины С, В1, В2, а также эфирные масла и аминокислоты. Напиток, приготовленный из свежего имбиря, меда и лимона дает сильный тонизирующий эффект и улучшает кровообращение в организме.

Масала чай

Масала – это название индийской смеси специй, в состав которой входят кардамон, корица, имбирь, семена фенхеля, чёрный перец и гвоздика. Чай на молоке, приготовленный с добавлением этих приправ, обладает сильным согревающим и энергетическим эффектом. К тому же масала чай стимулирует сердечно-сосудистую деятельность и улучшает пищеварение.

Цитрусовый сок

Если вы хотите освежающего и бодрящего эффекта – свежевыжатый сок апельсина или грейпфрута лучший вариант. Сок цитрусовых содержит железо, большое количество витамина С и антиоксидантов. Но если вы решили заменить утренний кофе соком, то нужно запомнить две вещи: сок подойдет только свежевыжатый; если у вас есть склонность к гастритам и другим болезням желудка и кишечника, то пить цитрусовый сок натощак категорически не рекомендуется из-за повышенной кислотности.

Напиток из кэроба

Напиток из кэроба готовится из стручков рожкового дерева. Плоды кэроба очень сладкие, из них получают заменитель какао-порошка и сахара. Но главное то, что в кэробе содержится большое количество витаминов А, В, В2, D, и это не считая протеина, кальция, калия, фосфора, магния. Напиток из кэроба обладает бодрящим эффектом и гораздо полезнее для здоровья, чем кофе.

Чай из лимонника

Чай из лимонника обладает сильным бодрящим и обеззараживающим эффектом. Лимонно-травяной вкус идеально сочетается с ягодными сиропами и вкусом меда. В плодах лимонника содержится схизандрин, в семенах – витамин Е, а отвары из сушеного лимонника могут оказывать не только бодрящий эффект, но и успешно бороться с некоторыми видами депрессии.

Жвачка с шалфеем

Профессор Питер Роджерс из Бристольского университета провел эксперимент, в ходе которого выяснилось, что кофе - далеко не самый сильный энергетик. Из всех испытанных веществ, наиболее мощный тонизирующий эффект дал шалфей. Шалфей, помимо всего прочего, содержит ингибитор холинэстеразы (фермента, который разрушает нейромедиатор ацетихолин), который помогает концентрации внимания.

Орехи

Орехи не являются стимулятором в прямом смысле этого слова, но у них очень большая энергетическая ценность. Небольшая горстка орехов на завтрак зарядит вас энергией на весь день. Почти все орехи содержат большое количество полезных веществ и протеинов – в их составе витамины группы B, фосфор и йод.

Вареные яйца

Яйца почти уникальный продукт. Это отличный источник белка, который поможет вам оставаться бодрым на протяжении всего дня. К тому же яйца низкокалорийны, их разрешают есть почти во всех диетах. Но перебарщивать с яйцами все же не стоит – в них содержится холестерин, который может свести на нет весь положительный эффект.

Бананы

Один из продуктов, который поможет вам взбодриться утром – это банан. В них множество полезных веществ и витаминов, к тому же они отличный источник углеводов. Банан на завтрак поможет вам зарядиться энергией, но с количеством лучше не перебарщивать. Бананы калорийны, и любовь к ним может отразиться на вашей фигуре.

Душ

Примите утром контрастный душ, он смоет сонливость и поможет вам взбодриться. К тому же контрастный душ прекрасный способ профилактики варикоза и многих других заболеваний. Он поможет вам улучшить иммунитет и придаст сил на весь день.

Гимнастика

Глубокое дыхание и утренняя гимнастика являются достойной заменой чашечке чая или кофе. 10-15 минут активных наклонов и приседаний взбодрят вас. Не менее полезна «прыгательная» гимнастика. 10 минут прыжков в день способствуют выведению токсинов, улучшению осанки и повышению уровня эндорфина в крови. Не говоря о том, что утренняя гимнастика полезна сама по себе. Она помогает улучшить кровообращение.

Массаж

Если у вас нет возможности выпить утром чего-нибудь бодрящего, и нет времени на полноценную зарядку, вам поможет массаж. Разотрите мочки ушей, шею, потрите виски – небольшой комплекс упражнений разгонит кровь и поможет вам взбодриться.