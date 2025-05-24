Какие продукты помогут контролировать аппетит

Люди, которые следят за своим весом, часто сталкиваются с невозможностью сдерживать аппетит, а также тягу к сладкому. В этом случае могут помочь обычные продукты питания. Какие именно, «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

© Вечерняя Москва

Она перечислила продукты, которые помогут взять аппетит под контроль и снизить острое желание съесть что-нибудь сладкое:

белковые продукты — мясо птицы и рыба;

большое количество овощей и фруктов с низким гликемическим индексом и высоким содержанием пищевых волокон.

Также на перекус можно выбрать орехи в небольшом количестве. Они будут источником белка и полезных жиров. А так как орехи богаты микроэлементами, они позволят снизить тягу к сладкому, — посоветовала диетолог.

По ее словам, часто за острым желанием съесть что-нибудь сладкое «прячутся» психологические проблемы и хронические заболевания, например анемия.

Поэтому в каждом конкретном случае нужно выяснять, с чем именно связана эта тяга, — обратила внимание эксперт.

Оценка фактического питания людей, страдающих ожирением, показала, что, как правило, у них есть недобор по белковой составляющей рациона и перебор по углеводной и жировой компоненте.

Поэтому, когда человек употребляет мало белка, у него снижается обмен веществ. Постоянно хочется что-то съесть на перекус, — рассказала собеседница «ВМ».

Чем больше человек употребляет углеводов (как простых, так и сложных), тем больше ему требуется углеводов в дальнейшем. Это связано с выработкой инсулина при высокоуглеводных продуктах и продуктах с высоким гликемическим индексом, указала Русакова.

Как найти баланс между наслаждением любимыми десертами и стремлением к здоровому образу жизни, рассказала «Вечерней Москве» психолог и нутрициолог Катерина Кузина.