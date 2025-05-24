Ученые рассказали, как снизить риск ранней смерти на 27%

Австралийские учёные выяснили, что даже одна короткая пробежка в неделю значительно снижает риск преждевременной смерти. Согласно масштабному исследованию, проведённому специалистами Университета Виктории в Мельбурне, любая физическая активность в виде бега, независимо от скорости и продолжительности, снижает риск смерти от любых причин на 27%, а от сердечно-сосудистых заболеваний и рака — на 30% и 23% соответственно.

© Чемпионат.com

Учёные проанализировали 14 исследований с участием более 232 000 человек и выяснили, что даже 50 минут бега в неделю (со скоростью менее 10 км/ч) достаточно для заметного улучшения здоровья. При этом неважно, как быстро или долго бегать — главное, выходить на пробежку.

Хотя оптимальная «доза» бега пока не определена, учёные уверены: любая физическая активность лучше, чем её отсутствие. Даже 25-минутная пробежка (меньше рекомендованной нормы интенсивных нагрузок) уже снижает риски для здоровья.