До или после завтрака: названо правильное время чистки зубов утром

Следует ли чистить зубы до или после завтрака? Ученые наконец-то разрешили спор. Большинство из нас в обязательном порядке чистят зубы дважды в день. Но когда нужно чистить зубы по утрам, следует ли это делать до или после завтрака? Люди, которые чистят зубы перед завтраком, обычно утверждают, что это помогает им начать свой день с ощущения чистоты и свежести. Но те, кто предпочитает чистить зубы после завтрака, утверждают, что нет смысла чистить зубы первым делом только для того, чтобы потом испортить чистоту своего рта бутербродом или омлетом. Итак, что же говорит наука?

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Согласно мнению экспертов известного производителя зубной пасты, ответ прост - чистить зубы лучше перед завтраком.

"Вы же не захотите пить утренний апельсиновый сок, ощущая во рту вкус мятной зубной пасты", - пояснили в компании.

Однако, возможно, для ваших зубов это будет полезнее, отмечает Daily Mail.

С юных лет нас учат, что чистить зубы дважды в день жизненно важно, чтобы избежать заболеваний десен, кариеса и появления трещин на зубах. Большинство людей второй раз в день чистят зубы непосредственно перед сном.

Согласно рекомендациям специалистов, следует чистить зубы первым делом по утрам, перед тем как приступить к завтраку.

"Когда вы просыпаетесь, вы можете заметить "утреннее дыхание", которое представляет собой скопление бактерий, размножающихся во рту за ночь, - пояснили в компании-производителе зубной пасты. - Чистка зубов перед едой избавит вас от этих бактерий и запустит выработку слюны, в то время как фтор, содержащийся в вашей зубной пасте, создаст защитный барьер на поверхности ваших зубов".

Ожидание чистки зубов до тех пор, пока вы не поели, на самом деле может принести больше вреда, чем пользы, предупреждают эксперты.

"Немедленно почистив зубы после еды, вы, возможно, решите, что избавитесь от бактерий до того, как они атакуют вашу зубную эмаль", - говорится в сообщении.

Однако это может привести к еще большему повреждению зубов. Если вы употребляли что-либо кислое, вам не следует чистить зубы в течение как минимум часа, продолжает Daily Mail.

"Продукты, содержащие лимонную кислоту, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны, могут ослабить зубную эмаль. Чистка зубов слишком рано после еды может еще больше повредить и без того ослабленную эмаль".

Что касается самой процедуры, то рекомендуется использовать зубную пасту с содержанием фтора размером с горошину и чистить зубы в течение двух минут короткими круговыми движениями, прежде чем выплюнуть остатки зубной пасты. Рекомендуется также использовать скребок для языка, зубную нить или межзубные щетки для чистки промежутков между зубами и прополаскивать рот безалкогольным ополаскивателем для полоскания рта.

"Подводя итог, можно сказать, что чистить зубы после пробуждения лучше, чем после завтрака, поскольку это лучше защищает зубную эмаль, - заключают специалисты. - Если вам нужно почистить зубы после завтрака, подождите 30-60 минут после еды. Независимо от того, чистите ли вы зубы до или после завтрака, оба варианта лучше, чем не чистить зубы вообще!"

Этот совет был дан вскоре после того, как один ученый разрешил спор о том, следует ли принимать душ утром или вечером, напоминает Daily Mail. По словам Примроуз Фристоун, старшего преподавателя клинической микробиологии в Университете Лестера, ответ очевиден. И это плохая новость для любителей вечернего душа.