Врач рассказала, может ли во взрослом возрасте появиться аллергия на орехи

Они входят в «большую девятку» антигенов, способных вызывать гипериммунную реакцию.

Также в списке раздражителей — молоко, яйца, рыба, ракообразные и пшеничная мука. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач-педиатр, аллерголог клиники DocDeti Валентина Суворова.

«Так бывает с орехами. Что во взрослом возрасте вдруг у человека может возникать поломка и он начинает реагировать на белок орехов. Кстати, все орехи — это плоды разных растений, и у нас истинный орех — это фундук, а все остальные плоды напоминают орехи. У них есть твёрдая кожура и внутри плод. Но если разобрать их по семействам, то миндаль — это плод сливы, кедровый орех — это семечко сосны, а арахис — это не орех, его называют земляной орех, но это соя, по сути, он относится к соевым продуктам. И соя, и арахис, и орехи — относятся к большой девятке аллергенов, куда ещё входит молоко, яйцо, рыба, ракообразные, пшеничная мука».

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