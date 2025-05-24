Как всего три ночи без сна могут навредить здоровью человека

Известно, что плохой сон вреден для сердца, но новые исследования показывают, насколько быстро и сильно он может повлиять на организм. В ходе недавнего исследования, проведенного в Швеции, ученые обнаружили, что всего три ночи с ограниченным сном — около четырех часов в сутки — вызывают изменения в крови, связанные с повышенным риском сердечных заболеваний.

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Исследователи в новом анализе сосредоточились на воспалительных белках — молекулах, которые организм вырабатывает в стрессовых ситуациях или при болезни. Когда уровень этих белков остается высоким длительное время, это может привести к повреждению кровеносных сосудов и увеличить риск развития таких заболеваний, как сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и фибрилляция предсердий.

В последнем исследовании участвовали 16 молодых и здоровых мужчин, которые находились в лабораторных условиях, где контролировались все параметры — от питания до физической активности и освещения. Участники придерживались двух режимов: три ночи полноценного сна (8,5 часов) и три ночи с ограничением (4,25 часа). После каждой фазы они выполняли короткую высокоинтенсивную тренировку, а их кровь анализировалась до и после.

Анализ почти 90 белков крови показал, что недостаток сна вызывает заметное увеличение воспалительных маркеров, связанных с сердечными заболеваниями. Интересно, что даже у молодых и здоровых людей эти изменения происходят всего за несколько ночей плохого сна. Это вызывает тревогу, учитывая, как часто взрослые сталкиваются с нарушениями режима сна, особенно при работе в смену.

Исследование также выявило, что уровень белков варьируется в зависимости от времени суток, и эти колебания усиливаются при недостатке сна. Это говорит о том, что сон влияет не только на содержание белков в крови, но и на то, когда эти изменения наиболее заметны.