Нутрициолог объяснил, почему нельзя готовить еду на неделю

Нутрициолог сервиса Mу food Татьяна Мещерякова рассказала, что приготовленная на неделю пища со временем теряет полезные свойства и может принести вред здоровью.

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В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что максимальный срок хранения готовых блюд в холодильнике не должен превышать четырёх дней.

«При неправильном хранении готовая еда становится благоприятной средой для роста бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка, даже если продукт выглядит свежим», — сказала Мещерякова.

По словам специалиста, также при многократном разогревании продукты теряют витамины и микроэлементы.

Ранее главный врач клиники «Риммарита», диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» рекомендовала использовать оливковое масло в винегрете.