Ученые предложили необычный способ съесть меньше калорий

Ученые из Центра сенсорной оценки Университета штата Пенсильвания изучили, как увеличение «жжения во рту» — острого вкуса, например, от чили, — влияет на количество потребляемой пищи. Согласно результатам, опубликованным в журнале Food Quality and Preference, небольшое увеличение остроты уменьшило количество потребляемых калорий.

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«Из предыдущих исследований мы знаем, что замедление темпа приема пищи снижает количество съеденного. Мы предположили, что замедлить темп приема пищи может увеличение остроты. Мы решили проверить это в лабораторных условиях, добавив немногоо специй, не делая блюдо несъедобным», — сказала Пейдж Каннингем, первый автор исследования.

Исследование показало, что добавление сушеного чили замедлило скорость поглощения пищи и снизило количество съеденного без ухудшения вкусовых качеств блюда.

«Это предполагает, что чили может помочь снизить риск переедания. В следующий раз, когда захотите съесть меньше, попробуйте добавить немного чили — это замедлит вас и поможет съесть меньше», — отметил Джон Хэйз, профессор пищевых наук, руководитель исследования.

Команда провела три эксперимента с 130 взрослыми, которым предложили два варианта обеда: говяжий чили и курицу тика масала — с острым и неострым вкусами соответственно. Ученые записывали испытуемых на видео, чтобы отслеживать их поведение во время еды. Команда измеряла количество потребленной пищи и воды, продолжительность еды, скорость приема пищи.

Исследование доказало, что снижение потребления обусловлено изменением поведения при приеме пищи. Более острые блюда ели медленнее, и это означало, что пища дольше находилась во рту, что помогало раньше ощутить сытость.

«Важно, что снижение потребления произошло без необходимости для участников жертвовать своими вкусовыми предпочтениями», — подчеркнул Хэйз.

Он также отметил, что люди из обеих групп пили примерно одинаковое количество воды, что исключает простое объяснение увеличением водопотребления.