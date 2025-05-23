Перечислены главные упражнения для утренней зарядки

Физиотерапевт и специалист по питанию Американского совета по фитнесу Катрина Картер назвала главные упражнения для утренней зарядки. Ее слова приводит Men Today.

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Эксперт рекомендовала включить в тренировку ходьбу на месте с подъемом бедер, повороты корпуса в сторону, шаги в сторону с подъемом рук, скручивания с подъемом колена и махом, подтягивание ноги к корпусу, а также звездочку с приседанием. Упражнения необходимо выполнять в два круга.

Картер заявила, что зарядка улучшит настроение и качество сна, а также снизит артериальное давление. Кроме того, утренняя тренировка поможет похудеть, так как занятия до полудня помогают потерять значительно больше веса.

Ранее фитнес-тренер Иван Красавин назвал продлевающую жизнь утреннюю зарядку. Эксперт рекомендовал включить в тренировку бег на месте, круговые движения в плечевых суставах, наклоны, касание лопатки, повороты в стороны, подтягивание коленей к груди, приседания, скручивания, обратные скручивания и отжимания.