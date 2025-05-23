Какие признаки говорят о том, что вы потребляете мало жиров

Люди, которые придерживаются диеты в 2000 калорий, в сутки должны получать около 44 г жиров. Это 20% от общего числа калорий. Диетологи рассказали, по каким симптомам можно понять, что этого вещества вам не хватает.

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Постоянный голод. Жир очень сытный. Он замедляет переваривание пищи и даёт много энергии, отмечает Эшли Ривер, сертифицированный диетолог. Если вы вскоре после приёма пищи ощущаете голод, попробуйте добавить в блюда дополнительный источник жира: сваренное вкрутую яйцо (включая желток) к фруктам и хлопьям на завтрак или кусочек гуакамоле в бутерброд с индейкой на обед.

Частое чувство усталости. 1 г жира содержит 9 ккал. Это значительно больше, чем белок и углеводы: по 4 ккал на 1 г. Если вы не будете получать достаточно килокалорий в день, то будете ощущать усталость.

Боль в суставах. При нехватке жирных кислот омега-3 суставы могут стать жёсткими и воспалиться. Это приведёт к болям.

Простуда чаще обычного. Омега-3 тесно связаны с воспалением и здоровьем иммунной системы. Из-за их нехватки вы можете часто болеть простудой или инфекциями верхних дыхательных путей.

Сухая кожа. Если вы не едите много масла, то организму может его не хватать для поддержания мягкой и эластичной кожи. Сухая же кожа может ускорить появление признаков старения, говорит Бонни Тауб-Дикс, сертифицированный диетолог. А ещё жир помогает организму усваивать жирорастворимые витамины.

Затуманенный мозг. При дефиците жиров может возникать затуманенность сознания, снижение концентрации. Исследования показывают, что потребление омега-3 связано с общим настроением.

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