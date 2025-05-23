Почему при похудении важно хорошо спать

Исследования показывают, что сон играет важную роль в устойчивой потере веса. Подробнее об этом рассказала Эсра Тасали из Чикагского медицинского университета в Иллинойсе и Центра сна при Чикагском университете.

© Ferra.ru

По словам специалиста в области сна Эсры Тасали, нехватка сна усиливает голод. Есть две главные причины, почему это может произойти. Первая - в том, что при лишении сна центры вознаграждения мозга становятся более активными. Из-за этого нам хочется съесть что-нибудь, особенно высококалорийное и вредное. Также снижается наша способность подавлять тягу к еде. Второй механизм - это повышение уровня гормонов аппетита. Наиболее известный из них - грелин, гормон голода. Его уровень будет выше при недостаточном количестве сна. В долгосрочной перспективе это приведёт к набору веса.

Тем, кто хочет похудеть, нужно стараться уделять сну не менее 7 часов в сутки. И чем больше, тем лучше. Даже дополнительные 30 минут сна уменьшают количество потребляемых калорий, как показывают исследования.

© solidcolours/Getty Images

Ключевой маркер качества сна - это медленный сон. По-другому его называют ещё глубоким. Эта стадия сна способствует консолидации памяти, восстановлению на клеточном уровне, восстановлению тканей, очищению от метаболических отходов. Важна она также для метаболизма и высвобождения гормонов. Например, во время сна производится гормон роста.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.