Биохакер рассказал, как микробиота кишечника влияет на наш организм

Здоровье пищеварения: как микробиота влияет на организм человека
Современные научные исследования все чаще подтверждают, что микробиота кишечника оказывает значительное влияние на здоровье всего организма. Миллиарды бактерий, обитающих в кишечнике человека, живут с нами в симбиозе, предоставляя уникальные преимущества для поддержания здоровья.
Разобраться в этой теме RuNews24.ru помогла биохакер Мария Молоствова.
Бактерии кишечника вырабатывают вещества, укрепляющие стенки кишечника и препятствующие проникновению патогенов в кровь. Это защищает организм от различных инфекций и заболеваний.
Правильный баланс микробиоты может защищать от хронических заболеваний, таких как:
- болезнь Крона;
- ожирение;
- язвенный колит;
- сахарный диабет II типа;
- ишемическая болезнь сердца.
«Бактерии расщепляют растительные волокна — клетчатку, которую человеческий организм не может переваривать самостоятельно. Это улучшает пищеварение и способствует здоровью кишечника», — поделилась эксперт.
Кишечные бактерии синтезируют необходимые организму вещества, такие как:
- витамины группы B;
- витамин K;
- масляная кислота.
Эти вещества необходимы для нормального функционирования организма.
Микробиота играет важную роль в расщеплении таких веществ, как:
- лактоза;
- глютен;
- кофеин.
Это позволяет многим людям избегать непереносимости и аллергических реакций.
Некоторые исследования показывают, что определенные микроорганизмы могут способствовать лечению онкологических заболеваний, хотя это направление требует дальнейшего изучения.
Состав микробиоты ассоциируется с состоянием метаболизма и весом тела. Более разнообразная микробиота связана с более низким риском ожирения.
Микробиота кишечника — это сложная экосистема, работающая в гармонии с организмом человека. Для поддержания ее здоровья важно следить за рационом питания, избегая чрезмерного использования антибиотиков, и по возможности употреблять продукты, способствующие росту полезных бактерий, такие как пробиотики и пребиотики. Забота о состоянии микробиоты кишечника — это шаг к общему укреплению здоровья и профилактике многих заболеваний.