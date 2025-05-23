Биохакер рассказал, как микробиота кишечника влияет на наш организм

Современные научные исследования все чаще подтверждают, что микробиота кишечника оказывает значительное влияние на здоровье всего организма. Миллиарды бактерий, обитающих в кишечнике человека, живут с нами в симбиозе, предоставляя уникальные преимущества для поддержания здоровья.

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Разобраться в этой теме RuNews24.ru помогла биохакер Мария Молоствова.

Бактерии кишечника вырабатывают вещества, укрепляющие стенки кишечника и препятствующие проникновению патогенов в кровь. Это защищает организм от различных инфекций и заболеваний.

Правильный баланс микробиоты может защищать от хронических заболеваний, таких как:

болезнь Крона;

ожирение;

язвенный колит;

сахарный диабет II типа;

ишемическая болезнь сердца.

«Бактерии расщепляют растительные волокна — клетчатку, которую человеческий организм не может переваривать самостоятельно. Это улучшает пищеварение и способствует здоровью кишечника», — поделилась эксперт.

Кишечные бактерии синтезируют необходимые организму вещества, такие как:

витамины группы B;

витамин K;

масляная кислота.

Эти вещества необходимы для нормального функционирования организма.

Микробиота играет важную роль в расщеплении таких веществ, как:

лактоза;

глютен;

кофеин.

Это позволяет многим людям избегать непереносимости и аллергических реакций.

Некоторые исследования показывают, что определенные микроорганизмы могут способствовать лечению онкологических заболеваний, хотя это направление требует дальнейшего изучения.

Состав микробиоты ассоциируется с состоянием метаболизма и весом тела. Более разнообразная микробиота связана с более низким риском ожирения.

Микробиота кишечника — это сложная экосистема, работающая в гармонии с организмом человека. Для поддержания ее здоровья важно следить за рационом питания, избегая чрезмерного использования антибиотиков, и по возможности употреблять продукты, способствующие росту полезных бактерий, такие как пробиотики и пребиотики. Забота о состоянии микробиоты кишечника — это шаг к общему укреплению здоровья и профилактике многих заболеваний.