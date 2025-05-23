Врач предупредила об опасности арбузов в жарких странах

Употреблять арбузы и дыни, находясь весной - в начале лета в жарких странах, не рекомендуется из-за огромного количества химикатов. Об этом рассказала «Звезде» врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Ранее СМИ сообщили о массовом отравлении российских туристов в Египте из-за употребления бахчевых культур. Отмечается, что пострадавшие обращались в медучреждения с одинаковыми симптомами - высокой температурой тела и рвотой.

«В Ташкенте, например, арбуз начинают есть с августа. До этого нельзя. Египет - такая же жаркая страна. Отравиться можно пестицидами, а также просто кишечной палочкой», - уточнила эксперт.

Дианова напомнила, что в этой стране не всегда соблюдаются правила гигиены. Врач добавила, что самый оптимальный период, когда можно без вреда для здоровья употреблять арбузы и дыни - это август-сентябрь.

Ранее ряд экспертов рассказали, какие ягоды не стоит покупать в мае-июне.