Какими полезными напитками можно заменить воду

Безусловно, простая вода должна составлять большую часть вашего ежедневного потребления жидкости. Но есть и другие напитки, помогающие восполнить баланс жидкости в организме.

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Газированная и настоянная вода. Главное, чтобы оба этих вариантов не содержали добавленного сахара. Настоянную же воду можно приготовить, положив в простую воду кусочки фруктов, овощей или трав для улучшения вкуса.

Обычное коровье молоко. Она даёт протеин, витамины и минералы. Выпив коровье молоко, вы приведёте в норму уровень сахара в крови, уменьшите тягу к еде. Один стакан молока содержит 30% ежедневной нормы кальция для укрепления зубов и костей.

Растительное молоко. Попробуйте соевое или миндальное. В соевом молоке много клетчатки и белка, а также оно может быть обогащено кальцием, витамином А и D. Миндальное молоко содержит мало калорий. Кроме того, в нём есть витамины D и Е.

Кофе. Он содержит вещества, защищающие от болезней сердца, рака, диабета 2 типа, нейродегенеративных заболеваний, воспаления.

Чай. Можете выбрать чёрный, зелёный или травяной. Все они обладают полезными для здоровья свойствами.

Овощной сок. Свёкла, морковь могут способствовать росту полезных бактерий в кишечнике. Это важно для пищеварения и защиты от проблем с желудком.

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Фруктовый сок. Чтобы получить от него максимальную пользу, выбирайте 100% сок (без добавленного сахара).

Чай комбуча. Некоторые исследования показывают, что он может предотвращать и лечить различные заболевания, в том числе рак и гипертонию.

Кефир. Это тоже источник пробиотиков, как и комбуча. Возможные преимущества для здоровья кефира включают улучшение пищеварения, здоровья костей, укрепление иммунитета, защита от остеопороза.

Смузи. Для его приготовления выбирайте цельные и минимально обработанные ингредиенты. То есть свежие или замороженные фрукты, нежирное молоко или йогурт, несладкое растительное молоко, натуральные усилители вкуса (ваниль, мята или корица).

Кокосовая вода. Она содержит небольшое количество сахара и калорий. Также в её состав входят магний, калий, натрий.

Пребиотическая газировка. Это газированный напиток, который содержит пребиотики. Он помогает пищеварению, удовлетворяет ежедневную потребность в клетчатке.

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