Врач назвал пять продуктов, которые опаснее газировки

Некоторая еда, которую считают даже полезной, на самом деле "маскирует сахар и калории". От чего лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

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Как пишет врач в своем телеграм-канале, можно получить ударное количество калорий (порядка 500), если съедать на завтрак гранолу или мюсли. Кроме того, нужно учитывать, что часто в составе такой пищи присутствуют масла и сахар.

Не лучший вариант для первого приема пищи и обезжиренный йогурт, в котором хоть и нет жира, зато достаточно сахара и вредных добавок.

Сейчас популярны овощные чипсы, - дескать, это полезный перекус. На деле же, человек получает продукт обжарки. Помимо не самого полезного масла, продукт содержит усилители вкуса.

Фруктовые соки и протеиновые батончики - также в числе продуктов, которые лучше из рациона убрать.

"Фруктовые соки - без клетчатки, а сахара как в газировке. Протеиновые батончики это сахар, пальмовое масло, ароматизаторы", - пишет Сергей Вялов.

Как отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление.

"Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах", - отметила она.

Сергей Вялов предупредил: