Как сжигать больше калорий во время прогулки

Обычная прогулка может дать многое уму и телу. Издание Eat This, Not That пообщалось с Джо Гафари, сертифицированным персональным тренером, диетологом и специалистом по снижению веса в Eden, чтобы узнать, как быстрее похудеть с помощью ходьбы.

Меняйте ландшафт. Старайтесь время от времени отказываться от ровных маршрутов. К примеру, прогулка по пляжу позволит сжечь на 50% больше калорий, чем по тротуару.

Ходите задом наперёд. Такая ходьба требует хороших баланса, координации и особой работы мышц.

Делайте выпады в ходьбе. Тренер рекомендует включать 10–20 выпадов с ходьбой каждые несколько кварталов. Это фактически будет силовой тренировкой.

Делайте шаги вбок. Особенно полезно так ходить тем, кто работает за столом, ведёт малоподвижный образ жизни или страдают от боли в коленях из-за ходьбы по прямой в течение всего дня.

Носите утяжелённый жилет. Так вы сможете совмещать кардио и силовые тренировки.

Носите утяжелители для рук или лодыжек. Это заставляет нижнюю и верхнюю части тела работать интенсивнее с каждым шагом.

Выполняйте круговые тренировки с собственным весом. Останавливайтесь каждые 5 минут и делайте 10 приседаний, 10 отжиманий на скамье или 10 прыжков с приседанием.

Используйте палки для ходьбы. За счёт этого вы будете больше задействовать верхнюю часть тела, улучшите осанку, сможете сжечь на 15-20% ккал больше.

