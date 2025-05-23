Какие виды физической активности полезны для пожилых

Известно, физическая активность защищает пожилых людей от болезней. При этом недавно учёные обнаружили, что эта польза распространяется даже на тех, кто уделяет спорту меньше рекомендуемого времени.

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В рамках новой научной работы эксперты наблюдали за 871 человеком в возрасте от 65 до 79 лет. Участники были из Италии, Нидерландов, Польши и Великобритании.

Однако группа включала физически активных людей, которые уделяли минимум 2,5 часа в неделю упражнениям, повышающим пульс. Другая группа состояла из тех, кто не следовал этой рекомендации.

© The Journal of nutrition, health and aging (2025)

Результаты исследования продемонстрировали, что у тех, кто мало двигался менее 8,3 часов в день, вероятность развития метаболического синдрома была значительно ниже вне зависимости от уровня их физической активности или пищевых привычек. Даже среди тех, кто не соблюдал рекомендации по количеству времени на спорт, меньшее количество часов в сидячем положении были связаны с улучшением здоровья. Это значит, что даже лёгкие упражнения полезны для организма.

Ниже всего вероятность развития метаболического синдрома была у тех, кто занимался спортом более 2,5 часов в неделю и меньше всего сидел.

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