Ортопед рассказал, как избежать травм при езде на велосипеде

Доктор Сандж Какар, хирург-ортопед клиники Майо, объяснил, на что нужно обращать внимание, если вы ездите на велосипеде. Чаще всего в этом случае страдают кисти и запястья.

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Существует распространённые травмы, которые касаются именно велосипедистов. Во-первых, это травматическое повреждение, возникающее при падении с велосипеда. Чаще всего в этом случае люди ломают запястья.

Также бывают травмы, вызванные перенапряжением. Например, если человек долго нажимает на тормоза, слишком сильно сжимает ручку тормоза, оказывая давление на ладонь. В результате возникают онемение пальцев, покалывание в них. Однако это может быть и признаком синдрома запястного канала, что нельзя игнорировать.

Онемение пальцев и покалывание в них могут стать постоянными и привести к потере мышечной силы. Предотвратить это могут помочь более толстая рукоятка или же велосипедные перчатки.

Не забывайте также надевать перед поездкой на велосипеде защитный шлем.

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