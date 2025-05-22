Врач Мойсенко: овощи для винегрета не стоит доваривать до конца

Газета.Ru

Чтобы сделать винегрет более полезным, овощи следует отваривать до состояния альденте, то есть оставлять слегка недоваренными. Так они сохранят максимальное количество витаминов и микроэлементов. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.

Эксперт рассказал, как сделать винегрет максимально полезным
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«То, что сегодня критикуется: свекла — нет, морковь — нет, потому что высокий гликемический индекс в отварном состоянии, мягком. Но если мы готовим салат в состоянии альденте, то есть чуть-чуть не довариваем, он получается достаточно жестковатый, он является более полезным по сравнению с переваренными овощами», — пояснила специалист.

Кроме того, вместо подсолнечного масла для заправки стоит использовать льняное или оливковое, добавила она.

22 мая отмечается День винегрета. В преддверии праздника аналитики АТОЛ решили выяснить, как изменились цены на ингредиенты для этого традиционного русского салата. Так, в среднем приготовить блюдо стало на 24% дороже.

Больше других из ингредиентов винегрета подорожал картофель. Средняя стоимость покупки килограмма составила 91 руб., что на 63% выше показателей 2024 года. Другой корнеплод — свекла — подорожал на 42%, до 98 руб. за килограмм. Морковь же выросла в цене на 29%, до 76 руб. за килограмм.

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