Диетолог посоветовал способ извлечь максимум пользы из картофеля

Диетолог Мануэль Висо рассказал, как извлечь максимальную пользу из картофеля. Необычный способ, как это сделать, он раскрыл в беседе с изданием 20minutos.

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Как отметил Висо, вареный картофель имеет высокий гликемический индекс и содержит много крахмала. Поэтому его употребление чревато резкими скачками уровня сахара в крови. Чтобы вареный картофель стал полезнее, врач посоветовал поставить его на сутки в холодильник.

Специалист пояснил, что после этого крахмал в картофеле станет резистентным, а всасываться он будет не в тонком кишечнике, а в толстом, благодаря чему улучшится состояние микрофлоры. Кроме того, таким способом можно снизить гликемический индекс продукта и существенно повысить его усвояемость, заключил Висо.

Ранее диетолог Джанви Сангви предостерегла от хранения некоторых продуктов в холодильнике. По ее словам, там не стоит хранить неприготовленный картофель, а также лук и чеснок.