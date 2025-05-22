Эксперты объяснили, почему нужно бегать за автобусом

Бежать за уходящим автобусом полезно для здоровья. Почему — объяснили эксперты
Эксперты: бег за уходящим автобусом полезен для сердца и развития выносливости. По словам основателей приложения ChallengeGo Романа Прилипко и Константина Южного, кратковременные пробежки положительно влияют на здоровье человека, ведь это одна из разновидностей кардионагрузок. Почему именно не стоит пропускать уезжающий общественный транспорт — далее в материале.
Чем полезен бег за уходящим автобусом
Преодоление бегом небольшого расстояния способствует улучшению кровообращения и снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний, отметили эксперты в разговоре с РИАМО.
По их словам, такая активность также позволяет укрепить мышцы и развить подвижность суставов. Это, в свою очередь, помогает человеку стать более выносливым, подчеркнули они.
Попытки догнать автобус ещё поднимают настроение и работоспособность, поскольку во время пробежки происходит выброс эндорфинов (гормонов счастья), объяснили специалисты.
Как оценить свою физическую форму
Прилипко и Южный посоветовали воспользоваться «автобусным тестом», чтобы проверить уровень своей физической подготовленности.
Если пробежка до транспорта не сопровождалась дискомфортом, например сильной одышкой или чрезмерным пульсом, то у вас приемлемая выносливость, поделились эксперты.
В таком случае любителям спорта можно начать сочетать бег с более серьёзными нагрузками, добавили специалисты.
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