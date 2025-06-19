Аптечка в отпуск: мнение гастроэнтеролога

Отпуск является, пожалуй, самым долгожданным периодом года. Досадно, когда самочувствие подводит в самый неподходящий момент. При первых симптомах недомогания важно принять меры. Сделать это нужно как можно скорее, чтобы минимизировать длительность болезни и возможные последствия. "Рамблер" узнал у гастроэнтеролога Вероники Корниловой, как заранее позаботиться об аптечке, которая всегда будет под рукой.

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Сорбенты

Сорбентные препараты, такие как Полисорб, Энтеросгель, белый уголь и другие, всегда должны быть под рукой. Причина тому — высокая скорость распространения токсинов при пищевом отравлении. Перед началом их применения важно провести промывание желудка. Для этого следует выпить большое количество чистой воды и вызвать рвоту, надавив на корень языка. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Антациды

Пищевые погрешности, переедание, газированные напитки и другие факторы могут вызывать изжогу и дискомфорт в пищеводе. Быстро облегчить самочувствие помогают антацидные препараты. Употреблять их следует маленькими глотками. После приёма препарата не рекомендуется есть или пить в течение как минимум одного часа.

Прокинетики

Чувство тяжести после еды, отрыжка, изжога — всё это является следствием нарушения нормальной моторики верхнего отдела ЖКТ. Если желудок расслабляется недостаточно, а тонус нижнего пищеводного сфинктера понижен, то хорошее самочувствие невозможно даже при соблюдении диеты. Препараты группы Итомед на основе итоприда минимизируют обратные забросы и нормализуют моторику гастроэзофагеальной зоны. Длительность применения — минимум 14 дней. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Ингибиторы протонной помпы (ИПП)

Препараты из группы ИПП (ингибиторов протонной помпы), подавляющие секрецию кислоты в желудке, помогают при жжении и болях. Эффект может быть заметен уже через час после приёма. Однако длительное применение таких препаратов без необходимости не рекомендуется, так как изменение рН в желудке негативно влияет на усвоение многих рН-зависимых витаминов и микроэлементов. Речь идёт о железе, кальции, магнии, витаминах В9, В12 и других.

Гепатопротекторы

Если по неосторожности было употреблено слишком много алкоголя, то, возможно, печени будет нужна помощь. Препараты на основе адеметионина стабилизируют состояние печени. Перед лечением стоит сдать анализ на печеночные пробы – АЛТ, АСТ, билирубин общий и фракции, ГГТП, ЩФ. Лечение обычно длится четыре недели. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Ферменты

Ферментные препараты на основе панкреатина в виде минимикросфер или микротаблеток заметно облегчают пищеварение. Это особенно актуально в периоды нарушения диеты и при перееданиях. Разовая доза для взрослого человека зависит от объёма пищи и состояния поджелудочной железы. Чаще всего речь идёт о 25 000 ЕД (единиц действия).

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Метабиотик

Восстановление микробиоты кишечника происходит и через использование метабиотиков. Это препараты, содержащие субстраты продуктов обмена веществ полезных бактерий. Эпизоды диареи, запора, неустойчивого стула и прочих кишечных проблем минимизируются после начала использования данной группы препаратов. В отличие от пробиотиков, их проще и удобнее брать с собой в путешествие из-за менее строгих условий хранения и транспортировки. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Регидратация

Восстанавливать водно-электролитный обмен стоит при эпизодах частой рвоты и/или диареи. Самый популярный препарат в данном сегменте – Регидрон. Перед использованием он разводится в чистой прохладной воде, после чего употребляется очень небольшими порциями, чтобы избежать рвоты. Восполнение запасов воды и солей очень важно для быстрого восстановления.