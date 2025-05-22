Диетолог перечислил безопасные блюда из фастфуда

Клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич рассказала, какие блюда можно брать в фастфуде, не опасаясь за свое здоровье. Об этом сообщает сайт KP.RU.

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По словам эксперта, суши с рыбой или овощами представляют собой хороший вариант. Специалист предостерегла от употребления теплых роллов, поскольку их готовят во фритюре. Ивашкевич обратила внимание, что в одной порции суши с лососем и овощами (8 штук) около 315 килокалорий.

Кроме того, диетолог указала, что безопасными для фигуры и здоровья могут быть такие блюда, как пицца на тонком тесте, блины с творогом или красной рыбой, а также сэндвичи с курицей или рыбой и овощные салаты с масляной заправкой. Самое главное, по мнению специалиста, – это избегать фритюра и лишних соусов.

Чтобы не набрасываться на фастфуд из-за чрезмерного чувства голода собеседница издания посоветовала держать на рабочем месте полезные низкокалорийные перекусы, например, яблоки, нарезанную морковь, огурцы, болгарский перец или орешки, которые лучше есть высушенные, а не жареные, и не больше горсти в день.