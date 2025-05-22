Понадобятся выпускникам: лучшие продукты, которые помогают думать

Выпускникам, которые готовятся к экзаменам, важно наладить свое питание и потреблять больше белка, который необходим для работоспособности мозга и улучшения общего самочувствия. Об этом Life рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

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По ее словам, полезными источниками белка являются яйца, творог, нежирное мясо, рыба (особенно морская), бобовые, йогурты без сахара. Кроме того, важно есть жирную рыбу, грецкие орехи и льняное масло, чтобы получать омега-3 жирные кислоты. Они улучшат мозговую деятельность и помогут справиться со стрессом. Врач добавила, что ученикам также важно поддерживать водный баланс и регулярно употреблять воду небольшими порциями в течение дня.

«Экзамены — это марафон, а не спринт. Чтобы преодолеть этот период с максимальной пользой, важно заботиться не только о разуме, но и о теле. Ешьте с умом — и мозг отблагодарит вас отличными результатами», — заключила Джутова.

Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский до этого говорил, что в стрессовый период подготовки к экзаменам следует включить в рацион продукты, богатые магнием, который хорошо усваивается с витамином B6, содержащимся, например, в красном мясе и субпродуктах.