Названы лекарства, после приема которых нельзя находиться под солнцем

При приеме некоторых антибиотиков, мочегонных, обезболивающих, противомикробных препаратов и лекарств от аритмии повышается риск повреждения кожи ультрафиолетом и развития злокачественных новообразований. Об этом «Газете.Ru» рассказала Татьяна Дергачева, медицинский директор по онкологии группы компаний «Р-Фарм».

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По словам эксперта, такой побочный эффект называется фотосенсибилизацией. Он увеличивает риск ожогов и пигментации, а в долгосрочной перспективе — рака кожи.

«Особенно высокий риск фотосенсибилизации вызывают антибиотики тетрациклинового и фторхинолонового ряда, некоторые диуретики, нестероидные противовоспалительные средства, сульфаниламиды и антиаритмические препараты. Во время приема этих лекарств необходимо ограничить пребывание на солнце», — рассказала «Газете.Ru» эксперт «Р-Фарм».

Дергачева отметила, что повышенное внимание к фотозащите требуется и пациентам, перенесшим пересадку органов. Им назначают пожизненную терапию иммуносупрессантами, которая снижает риск отторжения трансплантатов, но одновременно повышает уязвимость кожи к ультрафиолету.

«У них вероятность развития плоскоклеточного рака кожи увеличивается в 65–100 раз по сравнению с общей популяцией, а меланома встречается в восемь раз чаще», – уточнила специалист.

Эксперт подчеркнула, что даже высокоэффективные препараты требуют соблюдения осторожности при нахождении на солнце, и меры защиты должны подбираться совместно с лечащим врачом. Использование солнцезащитных средств, ношение одежды с длинным рукавом и отказ от пребывания на солнце в часы пик остаются универсальными рекомендациями, позволяющими сохранить здоровье.