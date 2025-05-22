Врач Соломатина: роллы и суши нужно съедать в течение 8–12 часов

Суши и роллы необходимо съедать в течение 8–12 часов, иначе блюдо становится опасным. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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Международный день суши и роллов отмечается 22 мая. По словам эксперта, качество такой еды во многом зависит от рыбы, в которой нередко встречаются паразиты.

"Плюс этот скоропортящееся блюдо, несмотря на то что в него добавляют соль. Чем ее меньше, тем быстрее портится продукт", – указала диетолог.

Также врач обратила внимание, что сильно соленая рыба задерживает жидкость в организме. Это чревато развитием отеков и повышением артериального давления. Более того, роллы и суши часто едят с соевым соусом, что значительно превышает норму потребления соли в день, которая составляет 5 граммов.

Также рис имеет высокий гликемический индекс – способность продукта повышать уровень глюкозы в крови. Однако суши и роллы обычно едят холодными, поэтому этот показатель снижается и блюдо становится более полезным. Таким образом, уровень глюкозы повышается уже не так быстро.

Также в рисе быстро размножаются бактерии. Его нельзя долго хранить даже в холодильнике, поэтому блюда японской кухни нужно съедать быстро, добавила врач.

"Нужно отметить и запеченные роллы. Они термически обработаны и дольше хранятся, но в них добавляется майонез, содержащий масла. При нагревании они окисляются, что может привести к ухудшению качества кожи", – отметила Соломатина.

Диетолог посоветовала любителям запеченных роллов выбирать варианты без майонеза, а также обратить внимание на блюда с огурцом и другими овощами, так как в них нет паразитов по типу сальмонеллы.

Любые роллы лучше съедать в течение 8–12 часов. Однако нужно знать меру: если употреблять не более шести-восьми штук в день, то это блюдо можно есть ежедневно.

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