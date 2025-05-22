Раскрыт секрет тренировок Педро Паскаля
Персональный тренер голливудского актера Педро Паскаля Дэвид Хиггинс раскрыл секрет тренировок знаменитости. Его слова приводит Men Today.
Хиггинс рассказал, что актер сосредоточился на упражнениях для работы над прессом и подвижностью. Кроме того, он рекомендовал Паскалю некоторые элементы калистеники. Отмечается, что артист тренируется без всякого оборудования.
В тренировку актера входят упражнения «альпинист» и «пловец», болгарские сплит-приседания, отжимания, а также планка. Вся тренировка выполняется в пять подходов. На каждое упражнение должна уходить одна минута.
Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.