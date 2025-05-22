Раскрыт секрет тренировок Педро Паскаля

Персональный тренер голливудского актера Педро Паскаля Дэвид Хиггинс раскрыл секрет тренировок знаменитости. Его слова приводит Men Today.

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Хиггинс рассказал, что актер сосредоточился на упражнениях для работы над прессом и подвижностью. Кроме того, он рекомендовал Паскалю некоторые элементы калистеники. Отмечается, что артист тренируется без всякого оборудования.

В тренировку актера входят упражнения «альпинист» и «пловец», болгарские сплит-приседания, отжимания, а также планка. Вся тренировка выполняется в пять подходов. На каждое упражнение должна уходить одна минута.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.