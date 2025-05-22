В каких случаях репчатый лук может стать опасным

Полезные качества репчатого лука известны давно. В нем содержится довольно много витаминов (А, C, Е, PP, B, В1 и др.) и минералов (магний, серу, фосфор, железо). Также лук богат фитонцидами, помогающими бороться с простудой. Овощ прекрасно лечит себорею, перхоть, укрепляет потенцию и помогает выводить из организма токсины. Он настолько полюбился жителям России, что ежегодно в надежде вылечиться от всех болезней каждый горожанин съедает более 12 кг лука. При этом многие забывают: все в этом мире хорошо в меру и даже у лука есть свои отрицательные стороны.

Сырой репчатый лук

В первую очередь, о сыром репчатом луке важно помнить, что употреблять в пищу можно только свежеочищенный овощ. Чем дольше чищенная и разрезанная луковица стоит на открытом воздухе, тем больше бактерий она впитывает. Через 2-3 дня такой овощ превращается в настоящую инфекционную бомбу и ничего, кроме вреда, принести уже не может. Так что хранить лук можно только в шелухе.

Но и в том случае, если хранился он правильно, не стоит поедать этот овощ килограммами. Особенно, если есть проблемы с пищеварением. Репчатый лук (и его зеленые перья, в том числе) сильно повышает кислотность желудка и раздражает слизистую органов пищеварения. При злоупотреблении им легко заработать гастрит, а в дальнейшем и язву. Если эти проблемы уже актуальны, то стоит вообще забыть о луке и перейти на более щадящие для организма продукты.

Из других негативных влияний лука на пищеварительную систему можно также упомянуть метеоризм и обострение хронических болезней печени. Также не рекомендуется есть лук при склонности к образованию почечных камней. Луковый сок усиливает и значительно ускоряет этот процесс.

Помимо пищеварительной системы репчатый лук очень плохо сказывается на работе сердца и органов дыхания. Из-за раздражающего и возбуждающего воздействия на нервную систему он легко может спровоцировать приступ астмы и другие аллергические реакции.

В этом вопросе очень важно прислушиваться к себе. Если по какой-либо причине запах луковицы вызывает отторжение, отвращение, не стоит насиловать организм и есть ее через силу. Чувство отвращения — это естественный сигнал нашего тела о том, что какой-либо продукт является для него чужеродным и неполезным.

Последнее вредное качество сырого репчатого лука — способность повышать артериальное давление и плохо влиять на сердечные ритмы. Людям с врожденным пороком сердца, вегето-сосудистой дистонией, перенесшим инфаркт или имеющим проблемы с артериальным давлением вообще стоит сократить употребление лука к минимуму. Это существенно улучшит качество жизни и поможет ощущать себя гораздо лучше.

Вареный и жареный лук

Вредные свойства лука ничуть не уменьшаются при его жарке, варке или запекании в духовке. Вареный-жареный лучок все так же остается для организма бомбой замедленного действия, теряя при этом все свои полезные качества. Особенно вреден жареный. Он впитывает во время готовки канцерогены из разогретого масла, а эти вещества ведут к образованию злокачественных опухолей.

Жареный лук вызывает отрыжку и вздутие живота. Это крайне вредно при панкреатите, гастрите и других недугах желудочно-кишечного тракта. Врачи вообще советуют пациентам с любыми заболеваниями желудка, печени или кишечника не есть лук ни в каком виде. Он может только навредить. При этом ценные вещества, содержащиеся в этом продукте, легко найти во множестве других, менее вредных для здоровья овощах и фруктах.