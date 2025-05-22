Бывшая модель Playboy рассказала, как ей удалось избавиться от запоров

Американская актриса Дженни МакКарти, известная по сериалу «Зачарованные», рассказала, что долгое время безуспешно лечилась от тяжелейших запоров и раскрыла способ, который помог ей избавиться от них. Слова артистки приводит People.

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52-летняя бывшая модель Playboy пожаловалась, что могла опорожнить кишечник только раз в две недели. По ее словам, в какой-то момент ситуация стала критичной, и встал вопрос об установке колостомы.

Актриса вспоминает, что в этот момент решила кардинально изменить диету и перешла с вегетарианства, которого придерживалась много лет, на экстремальную диету хищников, состоящую из мяса, продуктов животного происхождения и минимума растительной пищи. МакКарти утверждает, что это решение спасло ее.

«Теперь я хожу в туалет каждый день — и это заставило меня снова почувствовать себя 25-летней», — призналась она.

Кроме того, знаменитость отметила, что новый рацион улучшил состояние ее кожи, а также помог сбросить несколько килограммов без голода и диет.

Ранее аллерголог-иммунолог Наталья Попова заявила, что редис поможет обеспечить стройность. По ее словам, этот продукт помогает улучшить пищеварение и наладить работу кишечника.