Исследователи назвали шесть условий здорового долголетия

В новой обзорной статье, опубликованной в Европейском журнале внутренней медицины, были освещены подходы к увеличению продолжительности жизни и сохранению здоровья на основе данных исследований так называемых «голубых зон» – территориях с наиболее высокими показателями по продолжительности жизни и здоровью населения.

© Сибмеда

В последние годы численность пожилых людей в мире стремительно растёт. В Европе этот показатель является одним из самых высоких: 21,3 % населения старше 65 лет, сообщают авторы исследования. По прогнозам, к 2080 году доля пожилых людей (65 лет и старше) в общей численности населения ЕС может увеличиться до 32,5%. Однако увеличение продолжительности жизни населения не коррелирует с увеличением количества лет, прожитых в «добром здравии»: демографический сдвиг в сторону более пожилого населения привёл к более частому возникновению хронических заболеваний и усилению тяжести инвалидности.

В статье рассматриваются ключевые компоненты, способствующие здоровому старению, с упором на функциональность, независимость и минимизацию инвалидности.

Авторы изучили данные «голубых зон» — регионов, где люди живут и сохраняют здоровье значительно дольше, чем в среднем по миру. В этих регионах самый высокий процент долгожителей, и по этой причине они были изучены с целью выявления индивидуальных факторов, связанных с высокой продолжительностью здоровой жизни. К голубым зонам относятся Сардиния (Италия), Окинава (Япония), Икария (Греция), Никоя (Коста-Рика) и Лома-Линда (Калифорния, США).

Данные анализа «голубых зон» показывают, что генетика определяет лишь около 20 % продолжительности жизни, в то время как остальные 80 % зависят от факторов образа жизни. В результате было выделено шесть важных факторов.

1. Рацион питания – «средиземноморская диета».

В основе питания – употребление большего количества овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов и бобовых, а также акцент на полезные жиры (омега-3). При этом – ограничение потребления обработанных продуктов и продуктов с высоким содержанием добавленного сахара или соли.

2. Физическая активность.

Силовые тренировки, ходьба, езда на велосипеде и плавание могут помочь предотвратить возрастную потерю мышечной массы и улучшить здоровье сердца и лёгких. Кроме того, упражнения, которые развивают гибкость и равновесие, такие как йога, помогут сохранить подвижность.

3. Управление стрессом.

Медитации, увлекательные хобби могут помочь сохранить психическое здоровье и повысить стрессоустойчивость и оптимизм, что важно для здорового долголетия. Активный образ жизни и занятия спортом на свежем воздухе также могут помочь повысить устойчивость к стрессу.

4. Социальные связи.

По мнению авторов исследования, связь с социальным окружением, которое способствует ощущению принадлежности и поддержки, жизненно важна для психического здоровья и жизнестойкости. Более того, люди, ведущие активную социальную жизнь, с большей вероятностью будут вести здоровый образ жизни. Расширение связей с людьми за счёт участия в социальных группах, волонтёрства и поддержания здоровых отношений с друзьями и семьёй также может помочь предотвратить одиночество и дать ощущение жизненной цели.

5. Тренировка мозга.

Улучшение работы мозга в процессе старения является важным аспектом продления здоровой жизни. Хотя на риск развития когнитивных нарушений влияет множество факторов, люди могут повысить свои шансы на старание без деменции, если будут осваивать новые навыки, читать, решать головоломки и т.п.

6. Профилактика.

Регулярные медицинские осмотры, скрининговые исследования позволяет выявлять возникающие проблемы со здоровьем на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Людям следует как можно раньше обращаться к врачу при возникновении проблем со здоровьем, не пренебрегать вакцинацией – в преклонном возрасте люди более восприимчивы к инфекционным заболеваниям из-за снижения иммунитета.