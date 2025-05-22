Врач рассказал про опасность одного вида кофе

Врач Мануэль Висо посоветовал отказаться от капсульного кофе. Его опасность он раскрыл в беседе с изданием El Español.

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Как отметил Висо, в любом кофе содержится соединение фуран, которое выделяется при его обжарке и классифицируется как возможный канцероген. Обычно данное вещество постепенно улетучивается, но капсула является закрытой системой, поэтому оно в ней остается. Это было доказано в ходе одного из недавних исследований, заявил медик.

По словам специалиста, у лабораторных мышей фуран повышал риск развития рака и повреждения печени, но его влияние на людей еще предстоит изучить. В связи с этим эксперт призвал чередовать этот вид кофе с другими, чтобы свести к минимуму воздействие данного вещества и других потенциально нежелательных ингредиентов на организм.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как сделать кофе полезнее. По ее словам, для этого вместо молока животного происхождения необходимо добавлять в напиток растительные аналоги.