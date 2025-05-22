Девушка в течение месяца ела красное мясо и получила неожиданный результат

Американка Эмили Стерн в течение месяца каждый день ела красное мясо ради эксперимента и получила неожиданный результат. Своими наблюдениями она поделилась с Daily Mail.

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Стерн рассказала, что задумала эксперимент, прочитав несколько исследований о пользе красного мяса. По ее словам, раньше она была убеждена, что рыба и птица намного полезнее, и ела в основном их. Перед началом мясной диеты девушка сдала анализы крови, чтобы зафиксировать свои показатели здоровья и сравнить их с теми, которые будут через месяц.

Она отметила, что во время эксперимента ела красное мясо каждый день, но старалась готовить его дома и ограничивала потребление мясных деликатесов, которые подвергаются сильной обработке. К тому же она добавила в рацион больше цельнозерновых продуктов, овощей и зелени. По ее словам, к концу месяца она заметила, что ее весенняя хандра исчезла, настроение улучшилось, а работоспособность стала выше. Однако вместе с этим она стала чаще испытывать вздутие живота.

Девушка призналась, что результаты анализов в конце эксперимента оказались полной неожиданностью. Она ожидала, что уровень холестерина, который в начале эксперимента был на верхней границе нормы, вырастет еще сильнее, но он снизился на восемь процентов. По ее словам, единственным показателем, который за месяц стал хуже, была щелочная фосфатаза.

Ранее диетолог Яэль Хасбани посоветовала ограничить в ежедневном меню красное мясо. Она отметила, что в избытке этот продукт повышает риск развития болезней сердца и сосудов.