Как питьевой режим влияет на пищеварение

Вода — это не просто жидкость, а важный участник пищеварительного процесса, задействованный в таких функциях, как растворение питательных веществ, транспортировка и выработка слюны. О том, сколько воды необходимо нашему организму, «Рамблер» поговорил с диетологом Еленой Трусковой.

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Когда и сколько пить

Часто говорят о двух, а то и трёх литрах чистой воды в день для взрослого человека. Но это очень усреднённый показатель. Не существует универсальной нормы «столько-то стаканов для всех». Количество необходимой воды зависит от множества факторов: уровня физической активности, климата, веса тела, состояния здоровья. Например, при некоторых заболеваниях питьевой режим может быть скорректирован врачом в сторону снижения — до одного литра или даже меньше. При лихорадке, диарее, рвоте потребность в жидкости, наоборот, увеличивается. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Состав рациона тоже имеет значение: часть необходимой жидкости мы получаем с пищей — в первую очередь из сочных фруктов, овощей и нежирных овощных супов. Один из простых способов понять, хватает ли организму воды, — ориентироваться на жажду и цвет мочи. Пейте, когда хотите пить: это естественный сигнал организма. В норме моча должна быть светло-жёлтой. Тёмно-жёлтая, концентрированная моча — признак нехватки жидкости. Бесцветная моча может указывать на её избыток.

Когда пить воду эффективно

Утром натощак рекомендуется выпивать один–два стакана тёплой воды — это помогает «запустить» пищеварительную систему и восполнить ночные потери жидкости. Вода не должна быть горячей: её оптимальная температура — 30–40 градусов. Однако утренний приём воды с лимоном подойдёт не всем: если слизистая желудочно-кишечного тракта раздражена, кислота может вызвать неприятные симптомы и дискомфорт. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Пить воду рекомендуется за 20–30 минут до еды — это помогает подготовить ЖКТ к приёму пищи и способствует лучшему насыщению. Также полезно пить через 1–2 часа после еды, чтобы не мешать процессу переваривания. Во время самого приёма пищи употребление воды и других жидкостей не рекомендуется, особенно если у вас диагностирована пониженная кислотность желудка. Однако при необходимости (например, при очень сухой пище) допускается запить еду небольшим количеством воды — не более одного стакана. Кроме того, важно восполнять потери жидкости до, во время и после физической нагрузки.

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Что будет полезно для организма

Чистая вода — лучший способ гидратации без риска потери электролитов.

Минеральная вода (столовая и лечебно-столовая) содержит различные минералы и электролиты, помогая восполнять их запасы. Важно выбирать воду с учётом её состава и не злоупотреблять лечебными водами без назначения врача.

Изотонические напитки (спортивные) специально разработаны для восполнения потерь жидкости и электролитов во время интенсивных и продолжительных физических нагрузок. Они содержат углеводы и электролиты в концентрации, близкой к плазме крови.

Разбавленные натуральные фруктовые и овощные соки (в умеренных количествах) содержат калий и другие минералы. Однако в концентрированных соках много сахара — это стоит учитывать.

Несладкие травяные чаи, не обладающие выраженным мочегонным эффектом (например, ромашковый, мятный, липовый), также могут быть источником жидкости.

Молоко и кисломолочные продукты содержат кальций, калий и натрий.

Кокосовая вода — натуральный источник калия и других электролитов.

Когда стоит быть осторожнее

Если вы выпиваете слишком много жидкости во время еды (например, более 1–2 стаканов), это может физически растянуть желудок и привести к ощущению тяжести или ложному чувству насыщения, из-за чего вы съедите меньше питательной пищи.