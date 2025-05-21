Что кроме щетки и пасты нужно для ухода за зубами

Чистка зубов - это не просто ежедневный ритуал, а процесс, который напрямую влияет на здоровье полости рта и организма в целом. Как правильно чистить зубы? Зависит ли это от возраста? Что еще нужно делать, чтобы сохранить здоровую улыбку? Об этом "РГ" рассказала врач-стоматолог-терапевт, старший лаборант кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета Анастасия Хритова.

Почему важно ухаживать за зубами и деснами?

Анастасия Хритова: Каждый прием пищи оставляет на зубах мягкий налет. Этот налет - идеальная среда для размножения бактерий, которые в процессе жизнедеятельности выделяют кислоты, разрушающие эмаль. Именно так начинается кариес. Но это лишь вершина айсберга. Если игнорировать ежедневную чистку, воспаление может распространиться на десны и глубже - к связкам и костной ткани, удерживающим зуб. Так развивается пародонтит - заболевание, которое нельзя полностью вылечить, только перевести в ремиссию. Поэтому регулярная и качественная гигиена - это не просто профилактика кариеса, а залог сохранения всех тканей полости рта.

Как выбрать зубную щетку и пасту?

Анастасия Хритова: Щетка: Основные критерии - синтетическая щетина (натуральная накапливает бактерии), рабочая часть не длиннее фаланги большого пальца (около 30 мм), и средняя жесткость (если нет заболеваний десен). Щетку нужно менять раз в 3 месяца и хранить в открытом стакане щетинками вверх, чтобы она быстро высыхала после применения. Влажность, хранение щетки в закрытом футляре способствуют росту микробов. Паста: Не верьте рекламным роликам, где на щетку выдавливают целую ложку пасты. Горошины пасты вполне достаточно. Что касается назначения, пасты бывают разные: противокариозные (с фтором и кальцием), снижающие чувствительность (с солями калия), противовоспалительные (с антисептиками), отбеливающие (их применяют только курсами) и освежающие. Для ежедневного использования лучше всего подходят гигиенические пасты без агрессивных компонентов.

Зависит ли уход за полостью рта от возраста?

Анастасия Хритова: До 6 месяцев: даже у грудничков нужно протирать десны марлей или специальными напальчниками после кормления.

С 6 месяцев до 2 лет: используются силиконовые щетки-напальчники без пасты.

С 2 до 6 лет: мягкие детские щетки и паста с фтором, чистку проводят родители.

С 6 до 12 лет: начинают формироваться постоянные зубы - контроль со стороны взрослых остается важным.

С 12 лет и взрослые: применяется стандартная методика чистки, щетки средней жесткости и полноценная паста.

Как правильно чистить зубы?

Анастасия Хритова: Действовать надо круговыми и выметающими движениями и не тереть щетиной по зубам из стороны в сторону - правильные движения защищают десны от повреждения и предотвращают истирание эмали.

Достаточно ли просто чистить зубы?

Анастасия Хритова: Зубная щетка - это лишь основа. Для эффективной гигиены нужны:

Зубные нити: очищают участки между зубами, недоступные щетке.

Межзубные ершики и суперфлоссы: особенно важны при ношении брекетов или наличии мостов и имплантов.

Монопучковые щетки: для труднодоступных участков, например, задних зубов.

Ополаскиватели: бывают лечебными и профилактическими. Важно следовать инструкции и не использовать концентраты без разбавления.

Ирригаторы: подают струю воды под давлением - чистят межзубные промежутки и массируют десны.

Скребки и щетки для языка: помогают убрать бактериальный налет и бороться с неприятным запахом.

Жевательные резинки с ксилитом: временная альтернатива чистке зубов в течение дня.

Особенности ухода при брекет-системах - брекеты создают дополнительные зоны накопления налета, поэтому стандартных средств недостаточно. Используются V-образные щетки, монопучковые щетки, суперфлоссы и ирригаторы. Уход становится более трудоемким, но критически важным для предотвращения кариеса и воспалений.