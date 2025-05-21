Эксперты рассказали, чем полезны пробежки за автобусом

Эксперты рассказали, чем полезны даже кратковременные пробежки
Даже кратковременная пробежка, как например, за уезжающим автобусом, может быть полезна для организма сразу по трем причинам. Об этом рассказали создатели приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный.
«Во-первых, это кардионагрузка. Короткая, но интенсивная пробежка может улучшить кровообращение и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А если вы постоянно будете пропускать необходимый вам общественный транспорт, это может даже сыграть вам на руку, так как постоянная физическая активность укрепляет сосуды, а также улучшает доставку кислорода к тканям, при этом пульс в состоянии покоя снижается», — сообщили специалисты.
Также они отмечают, что такие пробежки улучшают выносливость. Во время бега у человека работают многие группы мышц. В процессе бега они укрепляются, растет их эластичность и подвижность суставов.
Эксперты считают, что регулярная пробежка за автобусом повышает настроение и работоспособность. В связи с этим, не стоит упускать шанс пробежки за автобусом перед рабочим днем. Также при беге усиливается вентиляция легких, а ткани насыщаются кислородом. Кроме того, активизируется выброс эндорфинов.
«Мы предлагаем каждому читателю иногда проводить „автобусный тест“, даже если он водит автомобиль и не часто ездит общественным транспортом. Если вы успешно добежали до автобуса и при этом довольно комфортно себя чувствовали — не испытывали сильной одышки, а пульс при этом не зашкаливал, значит у вас неплохая форма, ваша выносливость на достаточном уровне», — отметили эксперты в беседе с РИАМО.
Они также рассказали, что, если у человека хорошая форма, то можно вводить бег в свою жизнь на постоянной основе.
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