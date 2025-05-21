Названы овощи, которые защитят от деменции

Средиземноморская диета способна снижать уровень вредных амилоидных бляшек в мозге, фактически омолаживая его на 18–20 лет.

Врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей Анна Шелобанова сообщила, что обычный картофель может быть настоящим сокровищем для мозга. Приготовленный в мундире или запеченный с кожурой, он сохраняет максимум полезных веществ. Калий улучшает мозговое кровообращение, магний укрепляет нейронные связи, а фолиевая кислота способствует образованию новых нервных клеток.

Она также объяснила, что разнообразные виды капусты — от брокколи до брюссельской — содержат мощные антиоксиданты, защищающие нейроны от повреждений. Особенно ценен в капусте холин, который улучшает передачу сигналов между нервными клетками. Свежевыжатый капустный сок может стать отличным дополнением к рациону.

Тыква и ее семечки богаты веществами, улучшающими эластичность сосудов и снижающими риск инсульта — одного из главных факторов развития деменции.

Бобовые культуры, такие как горох, нут и чечевица, по словам специалиста, содержат растительный белок, необходимый для синтеза нейротрансмиттеров — химических «посредников» в мозге, сообщают "Известия".

Среди зелени особого внимания заслуживает базилик. Уникальное соединение фенхол в его составе снижает риск образования опасных амилоидных бляшек. Шпинат, богатый фолатом, поддерживает производство новых клеток мозга.

Ранее «СП» писала, что онколог, хирург и лимфолог Владимир Ивашков объяснил, что нужно есть для того, чтобы минимизировать риски появления злокачественного образования.