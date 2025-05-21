Можно ли молоко при сердечно-сосудистых заболеваниях

Бытует мнение, что ежедневное употребление молока снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на 15 – 20%. Доказано, что молоко помогает снизить давление, уменьшить отёчность, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, снижает кислотность и помогает при гастрите и язве. Однако, по словам врача-кардиолога Евгения Кокина, нет научных доказательств значительного влияния молока на риск сердечно-сосудистых заболеваний. В беседе с РИАМО Кокин также отметил, что нет данных, подтверждающих увеличение риска ССЗ при употреблении молочных продуктов. Рекомендации крупных кардиологических организаций, таких как Американская ассоциация сердца и Европейское общество кардиологов, сосредоточены на ограничении потребления насыщенных жирных кислот, которые увеличивают риск ССЗ и содержатся в молочных продуктах.

По словам эксперта, статистика из азиатских стран, например, из Японии, где низкий уровень смертности от ССЗ, показывает минимальное потребление молочных продуктов. В то же время высокое потребление рыбы и морепродуктов действительно положительно влияет на здоровье сердца.

Кардиологи рекомендуют ограничивать потребление молочных продуктов с высоким содержанием жира. В молоке содержатся как насыщенные, так и ненасыщенные жирные кислоты, а также кальций, который может быть вреден для людей с атеросклерозом, эндокринными нарушениями и пожилых. Однако молоко богато калием, который полезен для сердечно-сосудистой системы.

Современные медицинские рекомендации включают ограничение потребления цельного молока и молочных продуктов с высоким содержанием жира. Средиземноморская диета, признанная кардиологическими обществами, практически не включает цельное молоко, но рекомендует нежирные сыры (до 40%) и творог.