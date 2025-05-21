Что такое «успешное старение» и как его достичь

Продолжительность жизни в России растет, и сейчас, согласно данным Росстата, достигла уже 73 лет. Но если в 20 большинство людей строят планы, то в 60 нередко уже ставят на себе крест. О том, как превратить эти годы в ресурс, продлить юность, и возможно ли изменить отношение к старости, корреспондент ТАСС узнала в Российском геронтологическом научно-клиническом центре (РГНКЦ)

Вселенная старения

70-летняя Татьяна Ивановна записалась на танцы, начала вести блог о путешествиях, заниматься пешим туризмом и учить английский.

"Я чувствую себя на 45!" — смеется она.

Ее история — не чудо, а пример "успешного старения", о котором говорят ученые.

"Наверное, главная проблема современного общества с точки зрения гериатрии — это отношение к старению как к болезни. Но старение нельзя расценивать как болезнь! Представьте себе, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в России после 60 лет — уже больше 10 лет. Это ведь целая жизнь! И в этой жизни можно многое успеть. Нам нужно отходить от стереотипа, что вот, мы старые, жизнь закончилась, нам пора на покой. Нет!" — объясняет директор РГНКЦ, главный гериатр Минздрава России, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Николаевна Ткачева.

В массовой культуре образы пожилых людей часто сведены к стереотипам: добрые бабушки с пирожками или пожилые люди, нуждающиеся в помощи. Ольга Николаевна уверена, что для того, чтобы избавиться от подобных стереотипов и отойти от мыслей, что жизнь близка к закату, общество должно создавать позитивные примеры. Например, городские и региональные программы, подобные успешно работающему "Московскому долголетию".

"Сколько там активных, красивых людей, которые биологически гораздо моложе, чем по паспорту! Это люди, которым все интересно, они вдруг начинают рисовать, заниматься танцами, спортом, изучать, постигать новую профессию. И воспринимают этот опыт с благодарностью, не только сами пожилые, но и члены их семей. Потому что они видят, что их родные востребованы, они переживают вторую молодость. Старение — это целая вселенная. Японские коллеги любят говорить одну фразу, она очень красивая, я часто ее повторяю: "Серебряное цунами старения населения необходимо превратить в золотую волну", — с улыбкой делится врач.

Береги здоровье смолоду

Но что можно сделать для того, чтобы прийти к этому «успешному старению»? Врачи убеждены, что думать о здоровье в «серебряном» возрасте, нужно начинать уже в молодости. Очень важная составляющая активного долголетия — здоровый образ жизни, принципы которого многие знают, но не всегда их придерживаются.

Одним из ключевых залогов долголетия, по словам геронтологов, является сбалансированное питание с акцентом на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, белки и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Регулярное их употребление будет способствовать снижению риска множества заболеваний, в том числе онкологических, а также сахарного диабета и атеросклероза. Крайне важно контролировать потребление сахара и соли, следить за массой тела и соблюдать питьевой режим.

Еще один ресурс долголетия — физическая активность. Причем это не обязательно спорт, это любое движение — плавание, танцы, йога и просто пешие прогулки.

Также стоит отметить необходимость регулярных медицинских осмотров, позволяющих выявить заболевания на ранней стадии, профилактику развития гериатрических синдромов (когнитивных нарушений, риска падений, нарушения зрения и слуха и т.д.). Важно поддерживать и физическую, и когнитивную активность — постигать новые знания и навыки, а также избавиться от предвзятого отношения к возрасту.

"Нам необходимо знать и помнить, что мозг должен функционировать всю жизнь, поэтому необходимо давать ему как можно больше активности. Интересоваться искусством? Пожалуйста. Учить иностранные языки? То, что надо. И обязательно нужно избавиться от эйджизма (дискриминации на основании возраста человека — прим. ТАСС), который почти всегда существует в головах наших пациентов. Они часто говорят нам, врачам: "Ну, а что вы хотите? Я уже старый, я и должен болеть и плохо себя чувствовать, я не должен уже так быстро ходить и иметь хорошую память". Так вот нам и нужно отходить от этой парадигмы. Человек и в "продвинутом" возрасте может и должен ставить себе цели и добиваться их, и для этого нужно, конечно, хорошее физическое и когнитивное здоровье и обязательно социальная активность. Все вместе это и составляет успешное, здоровое долголетие", — объясняет Ткачева.

Наука против возраста

Ольга Ткачева занимает пост директора центра уже десять лет, с 2015 года. За это время РГНКЦ, расположенный на севере Москвы рядом с парком с символическим названием "Сад будущего", стал ведущим федеральным учреждением в области изучения старения и медицины пожилого возраста.

Сейчас в центре разрабатываются технологии, которые позволяют оценить скорость старения, биологический возраст человека, проанализировать факторы, которые приводят к ускоренному старению, и разработать индивидуальную программу действий для человека, чтобы его замедлить или предотвратить.

"Старение — это сложный, многомерный процесс, его механизмы всегда взаимодействуют и переплетаются между собой, поэтому волшебной палочки или таблетки "молодости" нет и никогда не появится. Когда мы говорим о технологиях, которые позволяют управлять процессами старения, это всегда будет целый комплекс, включающий индивидуальный подход к физической нагрузке, режиму и составу питания, а также определенный комплекс лекарственных препаратов, способных воздействовать на факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний", — рассказывает Ткачева.

По ее словам, в гериатрии каждый клинический случай сложен и требует энциклопедических знаний от врача, а также так называемого командного междисциплинарного подхода. Это связано с тем, что у пожилых пациентов часто не одно, а сразу несколько заболеваний. Кроме того, болезни в пожилом возрасте протекают на фоне старения всех органов и систем, и это тоже необходимо учитывать в тактике ведения пациента.

Пациенты РГНКЦ получают самую современную высокотехнологическую медицинскую помощь. Здесь им доступна современная диагностика когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера, при необходимости — эндоваскулярные (внутрисосудистые — прим. ТАСС) вмешательства, современные малоинвазивные урологические, гинекологические и другие операции, индивидуальные программы подготовки к операции и восстановления после вмешательства. Важно, что в РГНКЦ оказывается многопрофильная медицинская помощь по гериатрии, кардиологии, хирургии, ортопедии, неврологии и другим специальностям. Центр полностью укомплектован самым современным и необходимым медицинским оборудованием, позволяющим обеспечить высокоточный и безопасный подход к диагностике и лечению различных заболеваний.

Возвращение в жизнь

В центре создали целый алгоритм ведения пациента пожилого возраста, требующий особой заботы со стороны специалистов. Начиная с приемного покоя и заканчивая выпиской из клиники, соблюдаются особые правила сопровождения в стационаре. Уже на этапе приемного покоя сразу начинается комплексная гериатрическая оценка, где специалисты вычисляют биологический возраст пациента.

«Мы сразу показываем пациенту, что рады видеть его и готовы обеспечить для него комфортное пребывание в клинике. В нашем центре организована служба специалистов по уходу: пациенту могут помочь осуществить все необходимые гигиенические процедуры: умыться, одеться, привести себя в порядок", — объясняет Ольга Николаевна.

Несмотря на сложность всех процессов, осуществляемых в РГНКЦ, она отмечает, что самое главное в центре — открытость. Родственники пациентов в любой момент могут навестить их, находятся в контакте с лечащим врачом, участвуют во всех обсуждениях плана лечения пациента.

"Оставлять пожилых людей в стационаре одних — неприемлемо. Они должны чувствовать, что родные люди где-то близко. Мы даже просим привести с собой фотографии семьи и ставим их на тумбочку в палате. Мы стараемся, чтобы госпитализация для пациента не была большим стрессом и создаем для него уютную домашнюю обстановку", — заключила Ткачева.

При правильном подходе и отношении старение — не угасание, а новый этап, полный возможностей. И именно так меняются стереотипы — через личные примеры. Начать нужно уже сегодня, чтобы завтра старость ассоциировалась не с немощностью, а со свободой и мудростью. И кто знает, может быть тогда молодые скажут: