Пять ежедневных привычек, которые поддержат здоровье вашего сердца

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что здоровье сердца можно поддерживать с помощью пяти ежедневных привычек. Их он назвал в беседе с изданием Men's Health.

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Как отметил Абельян, чтобы сердце оставалось здоровым, необходимо высыпаться. Показателем хорошего ночного отдыха является отсутствие потребности в дневном сне. Также регулярно нужно заниматься физическими упражнениями, заявил врач.

Кроме того, медик посоветовал соблюдать растительную диету. Дополнительно необходимо научиться справляться с повседневным стрессом, поскольку он повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В заключение специалист призвал поддерживать общение с семьей и друзьями, так как чувство одиночества ухудшает здоровье в целом.

Ранее кардиолог Юрий Бузиашвили рассказал, как снизить риск инфаркта. По его словам, для этого необходимо изменить рацион.