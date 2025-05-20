Врач рассказал о полезных свойствах сельдерея

Сельдерей благотворно влияет на пищеварение, избавляет от отеков и защищает от стресса. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, в сельдерее содержится много клетчатки, которая уменьшает чувство голода. Также это низкокалорийный продукт: в 100 граммах содержится всего 14 калорий.

«Еще в сельдерее много эфирных масел и органических кислот, оказывающих легкое раздражающее действие на ЖКТ. Это усиливает выработку пищеварительных ферментов, которая ухудшается с возрастом», – указала диетолог.

Также сельдерей обладает бактерицидным свойством благодаря таким антиоксидантам в составе, как апигенин и кверцетин. Последний к тому же усиливает обменные процессы и капиллярное кровообращение, улучшая питание органов и тканей.

«Помимо этого, кверцетин положительно влияет на состояние бронхолегочной системы. Было отмечено, что пациенты, которые употребляли большое количество вещества, легче переносили даже реанимацию. Это связано с тем, что кверцетин снижает воспаление в организме и улучшает кровообращение альвеол (пузырьковидное образование в легких, оплетенное сетью капилляров. – Прим. ред.)».

Плюс ко всему сельдерей избавляет от отеков, поскольку содержит калий, а также укрепляет костную систему и повышает свертываемость крови благодаря витамину К.

«Клетчатка в сельдерее – хорошая пища для микробиома кишечника, в котором сосредоточено 70% иммунной системы. Следовательно, чем больше полезных бактерий, тем быстрее они "давят" патогены. К тому же микробиом напрямую связан с настроением: полезные бактерии посылают сигнал в головной мозг, чем помогают спокойнее реагировать на стресс», – указала диетолог.

По ее словам, здоровому человеку можно съедать 1–2 палочки сельдерея в день. Однако важно знать, что продукт является сильным аллергеном, поэтому употреблять его нужно с осторожностью. Тем, кто имеет заболевания почек, ЖКТ и принимает кроверазжижающие препараты, важно заранее проконсультироваться с врачом, заключила Соломатина.

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