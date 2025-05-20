Тренер раскрыла простой метод, который поможет избежать переедания
Многие сталкиваются с проблемой переедания, особенно когда речь заходит о сладостях и вредных перекусах. Тренер по здоровым привычкам Холли Миллс поделилась простым методом, который поможет держать аппетит под контролем, не отказываясь от любимых лакомств.
По словам специалиста, многие с детства привыкли, что вкусная еда быстро исчезает, поэтому возникает желание съесть всё сразу. Холли предлагает три шага, чтобы избавиться от привычки переедать.
- Сделать питание предсказуемым: 3 основных приёма пищи + 1 перекус. Добавьте в меню достаточное количество белка и клетчатки, чтобы дольше оставаться сытым.
- Перестать демонизировать еду. Разрешите себе есть сладкое без чувства вины — тогда оно перестанет быть запретным плодом.
- Учиться контролировать порции. Осознано подходите к питанию и уменьшайте количество вредной еды. Вскоре у вас выработается привычка.
«Это не быстрый процесс, — отметила Холли Миллс. — Но со временем мозг поймёт, что еда никуда не денется, и тяга к ней постепенно уменьшится».