Простой метод, который поможет избежать переедания

Многие сталкиваются с проблемой переедания, особенно когда речь заходит о сладостях и вредных перекусах. Тренер по здоровым привычкам Холли Миллс поделилась простым методом, который поможет держать аппетит под контролем, не отказываясь от любимых лакомств.

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По словам специалиста, многие с детства привыкли, что вкусная еда быстро исчезает, поэтому возникает желание съесть всё сразу. Холли предлагает три шага, чтобы избавиться от привычки переедать.

Сделать питание предсказуемым: 3 основных приёма пищи + 1 перекус. Добавьте в меню достаточное количество белка и клетчатки, чтобы дольше оставаться сытым. Перестать демонизировать еду. Разрешите себе есть сладкое без чувства вины — тогда оно перестанет быть запретным плодом. Учиться контролировать порции. Осознано подходите к питанию и уменьшайте количество вредной еды. Вскоре у вас выработается привычка.