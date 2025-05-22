В море или реке: где плавать полезнее для здоровья

Жарким летом купаться в открытом природном водоеме очень приятно. Разница между водой в реке и в море, безусловно, существенная. А где же человеку полезнее плавать для здоровья?

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В реке с быстрым течением

У любой реки имеется течение, оно может быть сильным или слабым, но его преодоление — прекрасная физическая нагрузка для здорового человека, умеющего плавать. Так считают врачи из Московского центра профилактической медицины. Они уверены, что подобные водные процедуры подходят для снятия раздражительности, хронической усталости. Если человек чувствует неспособность сконцентрироваться на чем-то, расстроен, имеет вялый аппетит, купание в быстрой реке поможет ему избавиться от таких проблем. И вообще, физические нагрузки в пресной воде оздоравливают сердечно-сосудистую систему.

Но есть и негативные факторы, часто сопровождающие купальщиков. Из-за холодного быстрого течения могут возникнуть судороги мышц. Ну а наглотавшись речной воды с вялым течением, вполне реально подхватить какую-нибудь кишечную инфекцию.

Теплая морская вода лечит

Морская вода по своему составу отличается от речной. В море главными компонентами являются кислород с водородом. Их концентрация составляет 85,7% и 10,8% соответственно. Кислород улучшает обменные процессы в организме человека, регулирует кровообращение и способствует укреплению иммунной защиты. В этом уверены специалисты из Российского научного сообщества терапевтов.

Третьим важным компонентом морской воды выступает хлор. Вместе с натрием он формирует соединение, за счет которого вода становится соленой. В зависимости от концентрации этих веществ можно говорить о природном антибактериальном эффекте воды. Курсовое полоскание горла чистой морской водой позволяет лечить риниты, синуситы, тонзиллиты, бронхиты. Она позитивно влияет даже на хронические формы этих заболеваний, позволяя пациенту долго пребывать в ремиссии.

Вещества моря скорее полезны

Химические вещества, насыщающие морскую воду, прекрасно влияют на организм человека через кожу. Магний устраняет аллергические реакции, снижает нервозность. Кальций укрепляет нервную систему и предотвращает остеопороз. Сера и йод, также присутствующие в морской воде, обладают обеззараживающим эффектом, что благотворно сказывается на угревой сыпи, возможных ранах, ссадинах на коже и даже устраняют себорею. К тому же йод еще и нормализует работу щитовидной железы.

Купание в теплой морской воде способно снимать воспаление в суставах и облегчать симптомы некоторых гинекологических и урологических заболеваний.

Но морская вода также способна нанести серьезный вред почкам и печени, правда только в том случае, если человек ее наглотался, а его органы уже нездоровы. Это связано с насыщенной соленостью. Об этом предупреждают врачи из Евразийской Ассоциации Терапевтов. Таким же образом купание в соленой воде может негативно сказаться на состоянии людей, страдающих гипертонией. Но в целом морские водные процедуры будут гораздо полезнее человеку любого пола и возраста, в отличие, например, от купания в реке.