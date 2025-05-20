Как ускорить рост новых сосудов без отказа от сахара

Одной из важнейших задач, от которой в том числе зависит продолжительность жизни, является сохранение здоровых сосудов. Они помогают доставлять сердцу необходимые полезные вещества. Этому препятствуют неправильное питание, малоподвижный образ жизни, вредные привычки.

Если сосуды слабые, то надо стимулировать ангиогенез. Это процесс формирования новых кровеносных сосудов в органах и тканях. Помочь организму можно тремя способами. Самый простой - аэробные упражнения. Об этом рассказала кардиолог Евгения Богаевская. По ее словам, такие тренировки особенно эффекты для людей среднего возраста, если они обычно мало двигаются.

Что касается углеводов, которые в избытке вредны для сердца и сосудов, то полностью от них отказываться, конечно, не надо. Это плохо сказывается на метаболизме. Жирные пирожные, печенье с длительным сроком хранения рекомендуется заменить на хороший темный шоколад (он богат антиоксидантами и магнием).

Когда ситуация серьезная и человек нуждается в быстрой помощи, используется ударно-волновая терапия сердца (УВТС). Методика способствует появлению новых сосудов в ишемизированных участках миокарда.

Также для роста сосудов у пациентов с коронарной болезнью сердца применяется так называемая усиленная наружная контрпульсация (УНКП). Отмечается, что метод дает возможность человеку дольше заниматься физическими нагрузками. При этом симптомы стенокардии - менее выражены. Как пишет "Доктор Питер", УНКП назначается в зависимости от показаний, в большинстве случаев это 1-2 курса в год по 35 процедур каждый.