В России оценили эффективность пропаганды ЗОЖ в борьбе с алкоголизмом

Двадцать лет назад такого мнения придерживались 39% респондентов.

Согласно результатам исследования, если в 2005 году граждане предлагали бороться с пагубной привычкой через запрет рекламы алкоголя и его продажи молодёжи до 21 года, то сегодня речь идёт о борьбе за ценности — о пропаганде здорового образа жизни.

Уточняется, что около 53% опрошенных скорее бы поддержали проведение антиалкогольной кампании в стране; каждый пятый заявил, что выступил бы против подобных мероприятий.